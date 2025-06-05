Economía
Empresas españolas buscan expandirse a Omán de la mano de la Cámara de Tarragona
El país se encuentra en un momento clave de transformación económica
La Cámara de Comercio de Tarragona ha organizado su primera misión comercial, multisectorial y presencial en Omán, en qué, la semana pasada, participaron empresas de toda España para expandirse en este país asiático, informa este jueves.
«Omán es una de las economías más estables y diversificadas del Oriente Medio. Se encuentra en un momento clave de transformación económica, gracias al impulso del ambicioso Plan Visión 2040, que busca reducir la dependencia del petróleo y potenciar sectores estratégicos como el turismo, las energías renovables, la agroindustria y la logística», explica al técnico del departamento de Internacional de la cámara, Guillem Virgili.
Según la Cámara de Comercio de Tarragona, sectores como el del mueble, la iluminación, las luces decorativas y los productos industriales tienen una demanda creciente en Omán, especialmente en proyectos de infraestructura, desarrollo urbanístico y turismo.
«La apuesta del país para modernizar sus espacios, tanto públicos como privados, y su interés por la calidad y el diseño supone una oportunidad de negocio para las empresas españolas», añade.