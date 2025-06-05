Empresas españolas buscan expandirse a Omán de la mano de la Cámara de Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Tarragona ha organizado su primera misión comercial, multisectorial y presencial en Omán, en qué, la semana pasada, participaron empresas de toda España para expandirse en este país asiático, informa este jueves.

«Omán es una de las economías más estables y diversificadas del Oriente Medio. Se encuentra en un momento clave de transformación económica, gracias al impulso del ambicioso Plan Visión 2040, que busca reducir la dependencia del petróleo y potenciar sectores estratégicos como el turismo, las energías renovables, la agroindustria y la logística», explica al técnico del departamento de Internacional de la cámara, Guillem Virgili.

Según la Cámara de Comercio de Tarragona, sectores como el del mueble, la iluminación, las luces decorativas y los productos industriales tienen una demanda creciente en Omán, especialmente en proyectos de infraestructura, desarrollo urbanístico y turismo.

«La apuesta del país para modernizar sus espacios, tanto públicos como privados, y su interés por la calidad y el diseño supone una oportunidad de negocio para las empresas españolas», añade.