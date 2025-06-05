Empieza la reivindicada remodelación de la plaza de la Cinquena Promoció de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado las obras de remodelación de la plaza de la Cinquena Promoció de Sant Pere i Sant Pau, este semana. El alcalde Rubén Viñuales ha destacado que se da respuesta "a una de las grandes reivindicaciones de los vecinos y las vecinas del barrio". Las obras durarán ocho meses y tienen un presupuesto de 805.690,07 euros.

El proyecto incluye la demolición de la pavimentación, jardineras y gradas existentes para sustituir la impermeabilización actual, que afecta al aparcamiento inferior y daña la estructura. Viñuales ha recordado que también se ha iniciado esta semana la licitación de las obras de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau que se actualiza el proyecto del gimnasio de barrio.

En la plaza de la Cinquena Promoció de Sant Pere i Sant Pau se crearán unas dunas con césped artificial de colores para hacer volumen y crear sensación de profundidad en el campo visual. Las nuevas jardineras con vegetación ornamental natural reducirán el peso que soporta la estructura del parking. También se creará un recorrido pavimentado para los peatones.

Finalmente, en una de las esquinas de la plaza, habrá una zona de juegos infantiles con pavimento de caucho continuo. La plaza era de titularidad privada. El Ayuntamiento consiguió una cesión por 30 años en el año 2023. La estructura del parking privado que hay bajo la plaza se ha tenido que apuntalar antes de empezar las obras de rehabilitación.