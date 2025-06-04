La Tarraco Health Race vuelve con su cuarta edición y abre la convocatoria para escoger causa solidaria

La cuarta edición de la Tarraco Health Race ya está en marcha. El Ayuntamiento de Tarragona, el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona (COMT) y la Fundación Antonius Musa han anunciado que la popular carrera solidaria tendrá lugar el próximo 30 de noviembre. Coincidiendo con el anuncio, se han abierto las inscripciones para participar y también el proceso para seleccionar la entidad beneficiaria de la recaudación íntegra de la carrera.

Con dos objetivos principales —fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico y apoyar una causa solidaria—, la Tarraco Health Race, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad, quiere dar un paso mes y aspira a llegar a los 2.000 participantes, mejorando las cifras del año pasado

La carrera mantendrá los recorridos habituales de 5 km y 10 km, así como la caminata popular pensada para toda la ciudadanía. Aunque el recorrido todavía no es definitivo, se está trabajando con el Ayuntamiento para que sea continuista respecto de ediciones anteriores, a pesar de las obras en algunas zonas de la ciudad.

Convocatoria abierta para entidades solidarias

Desde hoy, las entidades sin ánimo de lucro pueden presentar su candidatura para optar a ser la causa beneficiaria de la carrera. Se valorarán especialmente los proyectos locales vinculados a la salud con impacto directo en el territorio y orientados a colectivos en situación de vulnerabilidad. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de julio de 2025 y se pueden hacer a través del formulario: https://forms.gle/fXHS1cazopnyYsHe9.

El consejero de Deportes y Salud Pública, Mario Soler, ha destacado que «se trata de un acontecimiento de ciudad que fomenta la actividad física y que tiene una gran parte solidaria: la recaudación íntegra se dará a una entidad sin ánimo de lucro. Animamos a todo el mundo a participar en esta cita deportiva ya consolidada en Tarragona».

El presidente del COMT, Sergi Boada, ha añadido que «queremos consolidar la Tarraco Health Race como la carrera de referencia en salud y solidaridad, promoviendo el deporte y la cohesión social en el territorio.»

En sus tres primeras ediciones, el acontecimiento ha sumado 4.219 participantes y ha conseguido recaudar más de 35.000 euros para entidades como AFANOC, la Fundación Miquel Valls o Si yo puedo, tú también #EPILEP.

Inscripciones ya abiertas

Les inscripciones para la carrera de 5 o 10 km y la caminata popular ya están disponibles a través de la web oficial: https://www.rockthesport.com/es/evento/tarraco-health-race-2025. Les plazas son limitadas y se recomienda formalizarlas con antelación.