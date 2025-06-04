La aglomeración de vehículos en la Part Alta en horario de salida escolar agota la paciencia de los vecinos

Los vehículos se aglomeran en la plaza de la Pagesia cada tarde, cuando llega el horario de salida escolar. Muchos padres dejan allí el coche aparcado unos minutos para ir a recoger a sus hijos al Colegio Lestonnac-L'Ensenyança. Esta práctica ha agotado la paciencia de los vecinos de la zona, que reclaman una solución desde hace años. «Es un cáncer que no ha habido manera de remediar», señala Quim Castellví, presidente de la Asociación de Vecinos Ara Part Alta.

«No queremos que el centro se marche de dónde está, sólo pedimos que se ponga orden a esta locura», señala. En este sentido, considera que es el Ayuntamiento quien tiene que tomar la iniciativa» de encontrar una solución y aboga por organizar un encuentro entre el consistorio, la dirección del colegio, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) y los residentes del casco antiguo.

«Cada tarde es un drama», lamenta Núria Plana, que tiene un taller de cerámica en la plaza de la Pagesia. «Se acumulan dos o tres filas de coches y es imposible llegar hasta nuestro local para descargar cosas», apunta la vecina de la Part Alta. Los problemas de movilidad no sólo se producen a la hora de la salida, sino también por las mañanas, cuando los padres se detienen «en medio de la calle» para dejar a sus hijos al colegio. «Podrían dejar aparcado el coche en el parking de Torroja y caminar hasta el centro, que son dos minutos», apunta Plana, quien critica que «no hay ninguna regulación».

Desde la Guardia Urbana, se explica que a las horas de entrada y salida de los centros escolares «es habitual que algunos vehículos se detengan brevemente a las zonas próximas a los accesos para facilitar la bajada de los niños». «Esta práctica es recurrente y forma parte de la dinámica diaria de movilidad en el entorno escolar», añaden fuentes del cuerpo policial.

Los agentes realizan, de manera rotativa, tareas de regulación del tráfico en diferentes escuelas de la ciudad para garantizar la seguridad vial y la fluidez de la circulación. «En este contexto, somos conscientes de que en momentos puntuales se pueden acumular vehículos durante unos minutos, hecho que forma parte de la realidad habitual de la movilidad escolar». Con todo, y aseguran que se trabaja para asegurar que el tráfico se mantenga «ordenado». Este medio ha intentado también contactar, sin éxito, con la AFA del Colegio Estonnac para valorar la situación.

Esta problemática se arrastra desde hace años y, en diferentes ocasiones, se han intentado buscar soluciones. En el 2021, el Ayuntamiento trabajó en un proyecto llamado Camins Escolars Segurs, que pretendía «reducir el uso de los coches a la ida a la escuela, y fomentar que parte del recorrido se hiciera caminando». Precisamente, la prueba piloto de la iniciativa se hizo al Colegio Lestonnac. Un año más tarde, el consistorio creó una zona de Petó i Adéu para mejorar la movilidad en la zona.