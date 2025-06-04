Junts reivindica el traslado del OMAC de Tarragona a la antigua Facultad de Letras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, ha reivindicado que «el proyecto de rehabilitación de la antigua Facultad de Letras de la plaza Imperial Tarraco para convertirla en el nuevo centro administrativo de la ciudad no cae del cielo: es fruto de un acuerdo político que impulsamos desde Junts», ha asegurado.

Sendra ha recordado que el presupuesto de 2024 ya incluyó, a propuesta de Junts, una partida de 65.000 euros para iniciar el concurso de ideas. Además, en la negociación del presupuesto de 2025, Junts pactó con el gobierno que la actuación se financiara como una inversión plurianual estructurada, y no como una serie de partidas dispersas. El objetivo: culminar el traslado definitivo del OMAC en un edificio público y poner fin al alquiler de 600.000 euros anuales en Rambla Nova.

«Es una operación inteligente y de ciudad. Recuperamos un edificio patrimonial, centralizamos servicios municipales y acabamos con un gasto ineficiente. Es exactamente el tipo de política que defendemos desde Juntos», ha declarado Sendra.

El portavoz también ha remarcado que la propuesta representa una apuesta para dignificar la atención ciudadana y dotar Tarragona de un nuevo eje administrativo en el corazón de la ciudad. «No estamos hablando sólo de un cambio de edificio, sino de un cambio de modelo: un ayuntamiento más eficiente, más próximo y mejor organizado», ha añadido.