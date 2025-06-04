Estefania García, nueva presidenta de PIMEC Comerç Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Estefanía García ha sido presentada como nueva presidenta de Pimec Comerç Tarragona. La organización empresarial ha dado a conocer también las líneas estratégicas de la sectorial en este nuevo mandato, que pasan por poner en valor el papel clave de los comerciantes y las asociaciones como motores sociales y económicos.

García ha manifestado que coge la presidencia «con ganas, ilusión y consciente de cuál es la situación actual del comercio de proximidad, ya que tenemos muchos retos, pero también muchas oportunidades». En este sentido, ha alertado de que el sector se ha debilitado en los últimos años.

Con este nuevo liderazgo, la entidad consolida su apuesta por el talento femenino a la hora de representar y dinamizar el comercio de proximidad del territorio. En este sentido, García ha expresado su voluntad de trabajar «por un comercio más competitivo, poniendo en valor el papel clave de los comerciantes y las asociaciones como motores sociales y económicos».

Con respecto a los retos del sector en Tarragona, la nueva presidenta ha incidido en el hecho de que hace falta un «impulso indispensable en el ámbito de la digitalización y en el fomento del relevo generacional». La empresaria ha puesto el foco en la colaboración publicoprivada, especialmente en el trabajo con la administración pública en relación con los locales vacíos, destacando la necesidad de políticas que promuevan la reocupación de estos espacios y se refuerce el tejido comercial local.

La presentación de la nueva presidenta ha contado con la participación de la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, quien ha destacado que hay que trabajar para «fortalecer, dignificar y profesionalizar el comercio de proximidad» para asegurar el sector como factor clave de bienestar. También ha estado presente el presidente de Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta, quien ha puesto en valor el talento femenino en el sector del comercio del territorio.