Desprecintan las cinco pistas de pádel del Tennis Tarragona

Vuelve la normalidad al Club Tennis Tarragona (CTT). El Ayuntamiento de Tarragona levantó ayer el orden de clausura de cinco pistas de pádel y otra multideportiva de la zona Park, que fueron precintadas por la Guardia Urbana ahora hace tres semanas.

A raíz de la denuncia interpuesta por un vecino de la zona por «contaminación acústica» el verano pasado, requirieron al CTT que presentara diferente documentación con el fin de «legalizar» estas instalaciones. El pasado 13 de mayo, se procedió a la clausura de seis pistas del club, que no había entregado los informes.

La semana siguiente, la entidad hizo llegar todos los documentos al consistorio, que ha acabado decretando la reapertura de las instalaciones. El presidente del Tennis Tarragona, Luis Salas, celebra la «voluntad» del Ayuntamiento de «agilizar el proceso» para desprecintar las pistas, ya que «las escuelas de pádel pueden volver a la actividad y los monitores pueden volver a trabajar». «No obstante, seguimos sin entender que se hayan precintado estas pistas y menos por una denuncia que hace referencia al ruido», dice.

De hecho, en la resolución del Ayuntamiento, se expone que «se ha comprobado que el establecimiento está incluido en el censo de equipamientos deportivos de Cataluña» y, según la ley de protección contra la contaminación acústica, queda excluido de cumplir los valores límite de inmisión sonora marcados entre las 9 y las 22 horas.

Eso sí, se le ha requerido al CTT que presente, en el plazo de un mes, «un control sectorial del vector luz» que incluya «mediciones de contaminación lumínica» para comprobar que no se superan los límites establecidos. «Ya lo hemos encargado», asegura Salas. Mientras tanto, sin embargo, no podrán utilizar la iluminación exterior.