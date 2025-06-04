Denuncian que Correos no cubrirá las plazas de los trabajadores de Tarragona durante las vacaciones de verano

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La UGT denuncia que Correos no cubrirá las plazas de los trabajadores de Tarragona durante las vacaciones de verano. El sindicato asegura que la empresa prevé la contratación de tres personas en la demarcación de Barcelona, una en Lleida, pero ninguna en Tarragona ni en Girona.

En el caso de Tarragona de 31 plazas habrá 10 sin cubrir y en Valls de 13 plazas, 5 sin cubrir. El sindicato cree que se podría producir un «colapso» en el servicio de Correos durante la época estival a causa de la falta de personal. Además, alertan de que esta situación implica una «sobrecarga de trabajo insostenible» para los trabajadores de la empresa.