Sustituyen el pavimento de la calle Major con la Baixada de la Misericòrdia

Imagen de los trabajos en la calle Major con la Baixada de la Misericòrdia.Joan Carles Borrachero

La Brigada Municipal de Tarragona está realizando esta semana los trabajos de sustitución del pavimento de los dos tramos de acera a la intersección de la calle Major con la Baixada de la Misericòrdia.

Esta obra, reclamada por los vecinos y vecinas de la Part Alta, consiste en cambiar el pavimento de piedra desgastado de manera natural por el paso del tiempo y del uso por otro visualmente pareciendo con una rugosidad de fábrica más duradera y resistente delante de la lluvia con el fin de evitar resbalones.

En concreto, se sustituye el suelo de las dos franjas de acera que llevan al peatón hasta las escaleras de ambos lados de la bajada de la Misericòrdia, en donde la Brigada ya instaló el pasado mes de marzo una nueva barandilla con el fin de facilitar su acceso.