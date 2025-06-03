Retrato de los jóvenes tarraconenses: desvinculados de la política y la religión y poco asociados

El consistorio encargó diferentes estudios a la universidad para elaborar el Plan Local Tarragona Joven, que estará vigente hasta el 2028.Ayuntamiento de Tarragona

La juventud tarraconense está desvinculada de la política y de la religión. Se asocia escasamente. Y vive una emancipación «condicionada», ya que dependen muy económicamente de su familia. Este es el retrato que se extrae de diferentes estudios recientes sobre los adolescentes tarraconenses que el Ayuntamiento ha encargado a la URV para elaborar el Plan Local Joven.

«Los jóvenes ven la política como una cosa ajena a sus intereses. No han participado ni han formado parte, pero se muestran decepcionados», explica Àngel Belzunegui, profesor de Sociología, investigador y autor de un estudio en profundidad de los adolescentes tarraconenses. «Ligamos mucho con el pragmatismo. La juventud está escasamente asociada», añade el profesor.

En este sentido, se destaca el cambio respecto de generaciones anteriores. «También hay una desvinculación religiosa. Aunque no son anticlericales», dice Belzunegui. El profesor también pone sobre la mesa el concepto «emancipación condicionada». «Siguen dependiendo muchos años de la familia por un tema económico», apunta.

Más allá, Francesc Valls y Anna Maria Sánchez-Aragón, de la URV, elaboraron un informe sintético sobre la realidad juvenil en la ciudad. Los datos de los estudios se han obtenido de una encuesta realizada a más de 1.300 jóvenes tarraconenses de 15 a 17 años; de cerca de 500 valoraciones de los servicios juveniles y más de 1.700 valoraciones sobre las actividades realizadas en los últimos años.

Finalmente, el estudio también tiene en cuenta varios encuentros colectivos con jóvenes y con agentes vinculados al mundo juvenil. Un 27% de los adolescentes han sufrido malestar emocional, un 18% han sentido baja autoestima y un 16% notan irritabilidad.

«Estos síntomas se presentan diferente. Los chicos muestran desinterés más fácilmente y las chicas lloran más a menudo», expone Valls. Además, 3 de cada 10 jóvenes dicen que no tienen bastante apoyo familiar para compartir problemas y hablar de varios aspectos que afectan a su vida.

Con respecto al consumo de drogas, antes de los 15 años, un 60% de los jóvenes tarraconenses han fumado tabaco, un 40% se ha emborrachado y un 40% ha fumado cannabis. «Este tipo de consumos tempranos son una tendencia por todo el país y nos empuja a intervenir», explica Sánchez-Aragón. Con respecto al uso de internet, un 33% de las chicas tarraconenses hacen un uso problemático. En los chicos es el 25%.

Amistad-reciprocidad

Los jóvenes tarraconenses valoran profundamente las amistades basadas en la reciprocidad y el apoyo mutuo. Por otra parte, son conscientes de que las redes sociales adulteran las relaciones que establecen, y que este tipo de contactos son a menudo superficiales y efímeros.

«Tienen una visión muy utilitarista, no son altruistas. Consideran amigo a quien da lo que ellos están dispuestos a dar», explica Belzunegui. También las redes crean un sentimiento permanente de inseguridad entre los jóvenes ya que incitan a una constante comparación entre ellos. En el estudio también los jóvenes destacan la necesidad de espacios de encuentro reales para fortalecer los vínculos sociales físicos.

El informe refleja una creciente aceptación de la diversidad de género y orientación sexual, aunque denuncian la persistencia de discriminaciones y micromachismos. «Hay que destacar que no hay una única juventud. Las reclamaciones que se plantean en el Ayuntamiento van en la línea de la cohesión social», concluyen.