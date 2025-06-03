Una famosa panadería se instalará en el local de una mítica tienda de muebles de Tarragona

Imagen del local donde la cadena de panaderías y cafeterías 365 Obrador abrirá su nueva tienda.

La cadena de panaderías y cafeterías 365 Obrador abrirá una nueva tienda en Tarragona, concretamente, en el local en el que se encontraba una mítica tienda de muebles de la ciudad, Mobles Leaders Juvenils, en la avenida Ramón y Cajal.

Eso sí, esto no significa que esta tienda de muebles juveniles haya bajado definitivamente la persiana, si no que se ha trasladado a otro local de la ciudad, que está situado en la calle Mossèn Ritort i Faus.

Imagen del cartel que 365 Obrador ha puesto en el local anunciando que buscan personal.

Por este motivo, la cadena de panaderías y cafeterías ha colgado un cartel en el que anuncian que buscan vendedores y panaderos. «Estamos buscando personas con muy buena orientación al cliente, ganas de aprender y generar equipo», indican.

365 Obrador ya dispone de otra tienda en la ciudad de Tarragona, concretamente, la que está situada en la Rambla Nova. Con respecto al resto de la demarcación, disponen de otro establecimiento en el Passeig de Prim de Reus y otro en la calle de Barcelona de Salou.