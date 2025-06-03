Cofares invierte más de 9 millones en Tarragona en su quinto almacén en Cataluña

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La cooperativa de distribución farmacéutica de gama completa Cofares ha inaugurado este martes su nuevo almacén en Tarragona, que supone su quinta instalación en Cataluña, con una inversión de más de 9 millones de euros y una superficie de 5.850 metros cuadrados.

Este centro, según han informado desde la cooperativa, ya gestiona más de 25.000 referencias y 10.000 líneas diarias, con una capacidad de carga de 22 rutas de transporte de forma simultánea y garantiza el suministro a 140 farmacias comunitarias de la provincia de Tarragona.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha explicado que el objetivo de esta apertura es reforzar su apuesta por Cataluña y garantizar el acceso de la población en los fármacos y productos de salud «de forma segura, equitativa y eficiente».

En este sentido, durante una entrevista con la Agencia EFE, el presidente ha matizado que la innovación ha estado determinando en su diseño y ejecución: «De hecho, dispone de las tecnologías más punteras y cuenta con un alto grado de robotización, que nos aseguran una gestión más eficaz y eficiente».

Sobre el impacto en el territorio, ha argumentado que este centro eleva la inversión total de la cooperativa a Cataluña hasta los 12 millones de euros y un nivel de empleo de 250 trabajadores, que los permite prestar servicio a un total de 1.800 farmacias catalanas, es decir, una cuota de mercado del 27,16%.

«Fortalecer nuestros servicios aquí siempre es una prioridad para nosotros. Además de este centro, disponemos de 4 más, situados en Barberà, Barcelona, Girona y Lleida. Y en los próximos meses abriremos una Oficina de Sección de Crédito a Barcelona para facilitar a nuestros socios una atención personalizada y el acceso a todos los servicios financieros de nuestra cooperativa», ha detallado Pastor.

Finalmente, desde Cofares han valorado esta instalación y la apertura del centro de Onda (Castellón) el año pasado como una estrategia para reforzar su presencia en el eje mediterráneo.