La URV, séptima mejor universidad del Estado según el ranking CYD

La Universidad Rovira i Virgili es la séptima mejor universidad —la sexta pública— en la nueva edición del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que este año mide la calidad del sistema universitario español en los ámbitos de conocimiento STEM. Lo hace comparando el rendimiento de 82 de las 88 universidades del Estado que imparten estudios de grado, tanto públicas como privadas, en cinco dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización y contribución al desarrollo regional.

Un total de 38 indicadores evalúan el rendimiento de las universidades en estas dimensiones. De estos, la URV ha situado 23 en el grupo de mayor rendimiento y 11 en el de rendimiento intermedio. Según estos indicadores, la Universidad lidera, junto con la Autónoma de Barcelona, en transferencia de conocimiento y ocupa una segunda posición en la dimensión de la contribución al desarrollo regional, equiparándose a instituciones como la Universidad de Valencia, Universidad de La Laguna, Universidad de Barcelona, Universidad Miguel Hernández o la Universidad Católica de Valencia. También llama la atención el rendimiento de los ámbitos STEM de la URV en Química e Ingeniería Química, en la que la Universidad es la primera y segunda mejor del Estado.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) define la URV como una universidad joven, dinámica y con vocación internacional, que quiere dar respuesta a los retos sociales formando profesionales preparados y con pensamiento crítico. También destaca el acompañamiento personalizado en la docencia, con una vertiente práctica destacada y una amplia oferta en movilidad. CYD subraya que un 70% de los estudiantes de la URV trabaja a los tres meses de finalizar los estudios y lo atribuye a la colaboración de la Universidad con las empresas y entidades de su entorno, que permite que más de 2.000 estudiantes opten a una oferta de prácticas diversa.

El Ranking CYD abarca la totalidad de las universidades públicas y el 85% de las privadas del Estado. Por delante de la Universidad Rovira i Virgili, que es séptima en el top 10, figuran la Autónoma de Barcelona, la de Navarra, la Pompeu Fabra, la Autónoma de Madrid, la Carlos III de Madrid, la de Barcelona y la Universidad Pontificia de Comillas. Como novedades, esta edición del Ranking CYD incorpora el ámbito de de Ingeniería Eléctrica/ Energía y actualiza los resultados de las titulaciones de 11 ámbitos de conocimiento STEM, incluidos en ediciones anteriores: Arquitectura, Biología, Física, Ingeniería civil, Ingeniería Electrónica y de telecomunicación, Ingeniería industrial/producción, Ingeniería informática, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Matemáticas y Química.