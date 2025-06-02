Tensión en la Vía Augusta por una discusión subida de tono que acaba sin incidentes graves

Los Mossos d'Esquadra han recibido este lunes a las 16.40 h una alerta por una posible pelea en la parte alta de la Vía Augusta, junto al Parque de las Tres Granotes. En un primer momento, las informaciones eran confusas, con testigos que ofrecían versiones contradictorias de los hechos.

Varias patrullas se han desplazado hasta el lugar indicado, donde han procedido a identificar a las personas implicadas y a aclarar la situación. Según fuentes policiales, se trataba de una discusión subida de tono que, a pesar de la elevada tensión, no ha llegado a derivar en ninguna agresión física.

El conflicto habría empezado cuando, supuestamente, alguien ha tirado algún objeto que habría salpicado a una de las personas presentes, hecho que ha desencadenado una disputa verbal que ha ido en aumento.

Gracias a la intervención y mediación de los agentes, la situación se ha podido controlar sin que haya sido necesario efectuar ninguna detención. Ninguna de las partes ha querido presentar denuncia y todo ha quedado en una identificación preventiva de algunos de los implicados.

Fuentes policiales han confirmado que, a pesar del ambiente crispado y los gritos, no se se han producido daños personales ni materiales.