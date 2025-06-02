Tarragona Jove programa más de un centenar de propuestas para este verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Estiu Tarragona Jove 2025 llega cargado de nuevas experiencias, espacios de creación y acciones participativas dirigidas a la juventud de la ciudad. El Espacio Jove Kesse, el espacio joven La Palmera, otros equipamientos municipales y el espacio público se convierten, un año más, en puntos de encuentro, expresión y crecimiento personal a través de una programación mayoritariamente gratuita y diversa.

El consejero de Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha presentado este lunes el detalle de la programación. En total, 111 actividades, un incremento sustancial respecto al año anterior con 95. «Todo, una programación con una mirada diversa, inclusiva y comprometida con el derecho de los jóvenes a crear, expresarse y participar», ha dicho el consejero. «El programa del Estiu Tarragona Jove se refuerza como una propuesta cultural de proximidad y transformación», ha concluido García de Castro.

Entre las propuestas más destacadas encontramos las Summer Weeks, semanas temáticas que combinan ocio educativo con actividades creativas y culturales. Estas incluyen talleres de fotografía, teatro, cocina de supervivencia, escritura creativa, danza, radio o circo, tecnología, idiomas... En total 17 espacios donde cada semana se ofrece una inmersión en un ámbito diferente, favoreciendo la expresión personal, el vínculo social y el aprendizaje vivencial. Como novedad destacada, este año se incorpora la Korean Party Week, una semana especial dedicada a la cultura coreana, con actividades como el taller de iniciación al K-Pop y un laboratorio de danza K-pop nivel intermedio, que culminará con una actuación colectiva dentro del Festival Sota la Palmera el próximo 7 de agosto a partir de las 18.30 h con la presencia de Tami Tamako, bailarina especializada en K-pop y creadora de contenido en redes sociales donde se ha convertido en una figurada destacada dentro de la comunidad de fans de esta disciplina.

Otra de las apuestas claras son los Laboratorios de Creación Joven, procesos colaborativos guiados por artistas y colectivos profesionales de la ciudad. Este 2025 se suman nuevas propuestas como el Laboratorio de Folk, que recuperará danzas tradicionales europeas en clave festiva y participativa, y el Laboratorio de creación escénica de La Moixonera, un espacio de experimentación colectiva para jóvenes con experiencia en danza, teatro o expresión corporal. Además, vuelven los laboratorios habituales y esperados: el Laboratorio de Clown, el de Danza y Libre Movimiento, el de Magia, y el Laboratorio de Rap, todos estos espacios participan también en el proyecto de Noches temáticas dentro de la programación del Festival Sota la Palmera.

En el marco de las actividades de verano y del ciclo Margalló, una de las actividades estrella será la muestra final de los Talleres de Rumba Catalana y Percusión con Cajón, que pondrá el punto final a cuatro semanas de trabajo corporal y rítmico. El espectáculo, titulado Som la Rumba i Punt, contará con la participación de Dani Pubill, nieto directo de Peret y figura clave de la rumba catalana, ofreciendo una conexión única entre generaciones y raíces musicales.

Por otra parte, como es habitual, impulsado desde la Oficina Joven del Tarragonès el programa de este verano también apuesta por la formación en el ámbito educativo y laboral, con talleres específicos de búsqueda de trabajo, orientación profesional y mejora de competencias. Entre ellos, destaca la Summer Week laboral, una aceleradora para encontrar trabajo en una semana, así como acciones formativas como el curso intensivo de monitor de ocio y el curso de monitor de comedor.

Todo este programa es posible gracias a la implicación y colaboración de más de 40 entidades y profesionales del territorio. Entre ellas encontramos otros departamentos del Ayuntamiento como Centros cívicos, Cultura, Salud, Igualdad, Deportes... colectivos de jóvenes y culturales, entidades, artistas independientes que forman parte de esta programación que este año llega a la 39.ª edición.

Las inscripciones se abren a partir de este lunes 2 de junio a las 17 h y se pueden hacer a través de la web www.tarragonajove.org.