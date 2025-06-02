Sale a licitación el proyecto de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau

Los usos previstos en el local son los habituales del servicio bibliotecario.Cedida

El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado la licitación con el fin de llevar a cabo el proyecto de obras de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau, que se define en la ampliación, la mejora, modernización, adaptación, adecuación y refuerzo del local.

Este equipamiento, situado en el local 2 de los bajos del Bloque Europa, tiene una superficie útil aproximada de unos 154m² (192m² construidos), con una sala de 120m², dos lavabos, un almacén de 16m², una sala para la limpieza y otra con la maquinaria de climatización.

Los usos previstos en el local son los habituales del servicio bibliotecario: la consulta y lectura de fuentes de información en diferentes soportes, incluyendo puntos de acceso a internet dotados de ordenadores; el préstamo bibliotecario y la realización de actividades culturales y fomento de la lectura.

El plazo de las obras se prevé de 4 meses y el presupuesto es de 427.732,96€.