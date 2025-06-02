Municipal
Sale a licitación el proyecto de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau
Se prevé que las obras duren unos cuatro meses una vez se hayan adjudicado las obras
El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado la licitación con el fin de llevar a cabo el proyecto de obras de adecuación del punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau, que se define en la ampliación, la mejora, modernización, adaptación, adecuación y refuerzo del local.
Este equipamiento, situado en el local 2 de los bajos del Bloque Europa, tiene una superficie útil aproximada de unos 154m² (192m² construidos), con una sala de 120m², dos lavabos, un almacén de 16m², una sala para la limpieza y otra con la maquinaria de climatización.
Los usos previstos en el local son los habituales del servicio bibliotecario: la consulta y lectura de fuentes de información en diferentes soportes, incluyendo puntos de acceso a internet dotados de ordenadores; el préstamo bibliotecario y la realización de actividades culturales y fomento de la lectura.
El plazo de las obras se prevé de 4 meses y el presupuesto es de 427.732,96€.