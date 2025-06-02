El PP exige la reducción de los precios de los abonos de los trenes Regionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha exigido al Gobierno de la Generalitat la reducción de los precios de los abonos de los trenes Regionales. El diputado Pere Lluís Huguet ha avisado de que dentro de un mes se acabará la gratuidad de los abonos ferroviarios y que el ejecutivo catalán todavía no ha resuelto el agravio comparativo entre los precios de Rodalies y Medio Distancia.

En una rueda de prensa este lunes por la mañana, Huguet ha denunciado que, tres meses después de preguntar al Gobierno sobre si mantendría el agravio comparativo, ahora responden diciendo que todavía estudian la situación. «El Gobierno nos dice que están estudiando varias alternativas. Consejeros, queda un mes para tener que pagar los abonos y todavía se mantiene una diferencia enorme de precios según la destinación que tengan los usuarios», ha alertado el diputado.

Huguet ha recordado que una vez acabe la bonificación del precio de los tickets de transporte, los abonos de los Regionales desde Tarragona a Barcelona se acercarán a los 100 euros ante los 20 euros de los Rodalies desde Sant Vicenç de Calders. «Se tiene que aclarar la situación y solucionarla. Este agravio comparativo es inadmisible. No puede ser que tengamos esta diferencia enorme entre viajar en Rodalies desde Sant Vicenç de Calders a hacerlo en Regionales desde el resto de comarcas de la provincia», ha manifestado el popular.

«Pedimos que se equiparen las tarifas. No puede ser que nos vuelvan a perjudicar para ser tarraconenses y venir de la provincia de Tarragona. Nos dicen que quieren favorecer el transporte público. Claro está que con esta estrategia tarifaria, están consiguiendo todo lo contrario», ha concluido Huguet.