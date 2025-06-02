El Museo de las Matemáticas de Cataluña en Tarragona abrirá todas las mañanas el próximo curso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museo de Matemáticas de Cataluña en Tarragona (MMACA) ha recibido más de 6.500 visitas escolares en sólo cinco meses. El equipamiento ubicado en el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) sólo ha abierto tres días a la semana este curso. Un curso lleno de reservas con una participación muy importante de centros educativos de la ciudad de Tarragona y del Camp de Tarragona.

De cara al curso escolar 2025-2026, el MMACA aumentará los días de visitas escolares y abrirá cada día de la semana por la mañana y con más franjas horarias. Eso es fruto del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona y el Departament d'Educació i Formació Professional.

A partir del 4 de junio las escuelas e institutos ya podrán hacer sus reservas de las tres actividades que tiene actualmente este nuevo museo de la ciudad de Tarragona a través de este ENLACE. Las actividades a reservar serán una miniexposición y un taller de cúpulas para alumnos a partir de 4t de primaria hasta bachillerato, y una gincana matemática a partir de 5.º primaria hasta 2.º de ESO.

La visita a la miniexposición tiene el objetivo de confrontar a los niños con objetos o situaciones atractivas que planteen una serie de problemas prácticos por resolver. La resolución de estos sencillos retos exige su comprensión, abstracción y desarrollo de estrategias. La presentación con material manipulable favorece que estos pasos se lleven a cabo de manera activa. Desarrollar estas habilidades de pensamiento matemático es el objetivo de la actividad.

El taller de cúpulas consiste en la construcción colectiva de unas o más cúpulas de unos 4 metros de diámetro y 1 metro de altura, aproximadamente. Uno de los principales objetivos de la actividad es fomentar el trabajo en equipo y la coordinación. En la gincana los alumnos se organizan en pequeños grupos y tienen que ir buscando elementos del parque y responder las preguntas planteadas, a menudo con un trasfondo matemático (recuentos, reconocimiento de formas, interpretación de mapas, etc.).