Los colegios de enfermería ultiman la elaboración de un nuevo código deontológico para adaptarlo a la actualidad

Los colegios de enfermería están terminando la redacción de un nuevo código deontológico para profesión con el fin de adaptarlo a la nueva realidad que vive la profesión. El código se encuentra en la fase final de su elaboración antes de someterlo a la prueba de proporcionalidad, una directiva europea que analizará si el texto es aplicable a la realidad.

Este lunes, Tarragona acoge una jornada sobre ética y práctica enfermera donde, entre otras cuestiones, se debate y se analiza la influencia de la ley de la eutanasia y la inteligencia artificial en la profesión. El encuentro, organizada por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona (Codicho) a la URV quiere aportar conocimientos e intercambios de opinión relacionados con la materia.

María Jiménez, coordinadora de la comisión deontológica de Codita y vicepresidenta de la comisión a nivel estatal, ha apuntado que el código «no se había adaptado a la situación actual y a las necesidades de la comunidad y la población». «No solo da respuesta a los profesionales, sino que también busca que las enfermeras sean de excelencia», ha manifestado. El nuevo marco no tratará específicamente la ley de la eutanasia «pero sí que trata un tema fundamental: la protección del derecho a la autonomía». «No solo es el derecho a morir, hay otras situaciones como el rechazo a un tratamiento, pedir otra opinión o que quiere una persona en su proceso de enfermedad», ha concretado Jiménez. El objetivo final es «poner el paciente en el centro» de la atención sanitaria y que el modelo de atención no esté basado en la enfermedad sino «en la persona que convive con una enfermedad».

Respecto a la adaptación a la evolución de la inteligencia artificial, Jiménez ha comentado que el código se centrará en cómo es el uso de la tecnología, en una vertiente más amplia. El objetivo es «que sea beneficiosa para los pacientes y para los profesionales» pero que hay que poner en una balanza pros y contras.

La decana de la facultad de Enfermería de la URV, Maria Dolors Burjalés, ha valorado que el actual no es una situación extraordinaria. «Los dilemas éticos han ido cambiado a lo largo del tiempo. La profesión evoluciona constantemente y nos tenemos que ir adaptando; no es que los dilemas sean más grandes sino que cambia el escenario», ha razonado. Burjalés ha puesto en valor que en los estudios universitarios se traten los temas éticos en diferentes asignaturas. «Es cierto que los temas más humanísticos al principio cuesten un poco. El estudiante espera conocer aspectos más biológicos o biomédicos, pero nosotros nos dedicamos a la cura de las personas y la parte humanística es muy importante», ha indicado. Así mismo, ha señalado que a lo largo de la carrera los estudiantes se forman «de manera progresiva» y esto hace que «modifiquen su manera de entender las curas».