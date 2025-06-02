Divergencias por el consorcio del patrimonio de Tarragona: la Diputación ve «difícil» entrar

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Nuevo obstáculo para la creación del consorcio del patrimonio. El Ayuntamiento y la Diputación de Tarragona divergen en el papel que habría de o puede jugar el órgano supramunicipal en el futuro consorcio. Por una parte, el alcalde Rubén Viñuales expone, en declaraciones en el Diari Més, que cree que tendría que formar parte «porque una de las finalidades de la Diputación es velar por la conservación del patrimonio de la provincia».

Ahora bien, desde la Diputación, esta entrada al consorcio se ve complicada. «Históricamente, nos ha sido difícil entrar a consorcios por cuestiones jurídicas», indican fuentes del órgano supramunicipal. Si bien la institución presidida por Noemí Llauradó alarga la mano a colaborar en la conservación del conjunto patrimonial de Tàrraco, el encaje jurídico se ve como un gran escollo. Unos impedimentos que no comparte Viñuales, que confía en desencallarlos. «Lo que se está trabajando, de manera coordinada con la Generalitat, está en un formato jurídico con el fin de dar este continente al consorcio», defiende al alcalde. Fuentes de la Diputación dicen que todavía no han recibido una propuesta formal al respecto y concluyen que, una vez la reciban, lo estudiarán.

Una propuesta que se estima que puede llegar pronto. Viñuales ha expresado en varias ocasiones recientemente que la confección del consorcio está avanzando «a buen ritmo» y que espera poder anunciar novedades antes de acabar el año. Una de las ausencias a tratar también gira entorno el papel que tiene que jugar el Arzobispado. La Iglesia es la propietaria de una gran parte de los elementos de Tàrraco considerados patrimonio universal por la Unesco. Por este motivo, el arzobispo Joan Planellas ha defendido que la archidiócesis también tendría que formar parte del consorcio y ha reclamado los últimos meses una mayor ayuda de la Administración para invertir y conservar este patrimonio. De momento, en la confección del consorcio por el patrimonio de Tàrraco, sólo se prevé que formen parte administraciones públicas.

Con todo, todavía no se ha hecho pública la dotación presupuestaria de este pacto entre las administraciones. La gran reclamación del consistorio gira entorno el dinero, ya que, como el Arzobispado, se ha tenido que hacer cargo de grandes rehabilitaciones y reformas de monumentos con recursos propios.

Ir sumando

El gran reto del Ayuntamiento de Tarragona es ir sumando y convenciendo administraciones públicas para que participen del consorcio. Y una de las más importantes es el Ministerio de Cultura. Desde el pasado enero, cuando se presentó el nuevo proyecto del MNAT, el ministro Ernest Urtasun y Rubén Viñuales no se han vuelto a reunir. Urtasun expresó públicamente que estudiaría la propuesta. Pero la situación no es fácil, ya que el gobierno estatal no dispone de unos nuevos presupuestos aprobados. Así, el margen de maniobra del Ministerio de Cultura es limitado. Además, también necesitaría el visto bueno del Ministeri d'Hisenda. La situación es parecida al gobierno de Salvador Illa, que sin cuentas aprobadas busca la fórmula para crear el consorcio.

Cuando el ecuador del mandato ya se ha cumplido, Viñuales trabaja para poder terminar un pacto de futuro para la mejora de la conservación del patrimonio tarraconense.