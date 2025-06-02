Denuncian a 40 usuarios de VMP y bicis en Tarragona por mala conducta

Imagen desde el interior de un coche patrulla de la GUT donde se ve un usuario de VMP sin casco.Joan Carles Borrachero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha puesto un total de 40 denuncias durante el desarrollo de la campaña enfocada a la vigilancia de conductos de riesgo de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y también a la protección de estos colectivos vulnerables con respecto al resto de usuarios de la vía pública.

Esta campaña, impulsada por el Servei Català de Trànsit (SCT), se ha llevado a cabo entre el 19 y el 25 de mayo por parte de agentes uniformados y de paisano de la Unidad de Tráfico y Transportes.

Durante los controles, los agentes han sancionado a 4 personas por circular por la acera, a 4 para llevar a un pasajero en un vehículo de movilidad personal (VMP), 2 usuarios de VMP por circular sin tener la edad mínima, 22 personas por circular sin casco y otros elementos de protección, 7 por parar y estacionar en una zona donde no podían y 1 por circular bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.

La Guardia Urbana trabaja de forma constante por velar por la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. Por este motivo, se seguirán haciendo campañas de sensibilización dirigidas a todos los usuarios y conductores y también se llevarán a cabo controles de velocidad, de alcoholemia y de drogas a lo largo del año.