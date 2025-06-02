El Ayuntamiento de Tarragona arreglará cuatro locales municipales que se encuentran en mal estado

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona impulsará un plan para mejorar los locales municipales de la ciudad. De momento, tiene previsto arreglar cuatro: dos en la Parte Baja, uno en la Parte Alta y el último en Ponent. «Los técnicos han valorado que son los que se encuentran en peor estado», explica el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre. El edil recuerda que algunos de estos equipamientos están cedidos a entidades vecinales, pero están inutilizables dado el nulo mantenimiento que ha habido en los últimos años.

El tercer teniente de alcalde asegura que el arreglo de estos locales ha sido «una prioridad» para el gobierno municipal y recuerda que en los presupuestos del 2024 se reservó una partida de 300.000 euros para este fin. Gran parte de este dinero se destinará a la reparación de la sede de la Asociación de Vecinos (AV) del barri del Port, situada en los bajos del número 9 de la calle Real. Hace más de tres años, la entidad tuvo que abandonar este espacio porque presentaba problemas estructurales.

El equipamiento se encuentra en mal estado debido a las humedades generadas por los bajantes del patio de luces, que han provocado afectaciones en las vigas de madera. García Latorre explica que más allá de reparar las instalaciones, también «se cambiará un poco la distribución para que sea más útil». El edil explica que el proyecto ya está terminado y se ha enviado a contratación para su licitación.

De hecho, la intención del gobierno municipal es «simultanear las obras con la rehabilitación del edificio de la calle Santiyán». «La idea es que ambos proyectos estén finalizados antes de acabar el año», dice el consejero de Urbanismo, quién remarca que «la Parte Baja recuperará dos equipamientos a la vez». Realmente, la idea es que sean tres. El Ayuntamiento está redactando el proyecto para arreglar el antiguo local de los Xiquets del Serrallo, ubicado en la calle Nou de Santa Tecla, también municipal. La cesión de este espacio se hará a través de un concurso público abierto a todas las entidades de la ciudad, tal como marca la ordenanza reguladora para el uso de locales municipales aprobada el mandato pasado.

Filtraciones en la Floresta

El consistorio también está redactando el proyecto para rehabilitar un local de la Parte Alta. Concretamente, lo que está situado en el Portal de Sant Antoni y toca «fachada con fachada con la Muralla romana», que el Ayuntamiento cedió en la AV de la Parte Alta: «No lo podemos tener en el estado en lo que se encuentra», indica al edil. Finalmente, el gobierno prevé arreglar el local de la AV de la Floresta: «En este caso, no hay deficiencias estructurales, sino que se tendrá que solucionar un problema de filtraciones»