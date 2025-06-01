El Festival TETA triunfa con récord de asistencia y consolida Tarragona como epicentro de la cultura feminista

La actuación de Rosario fue uno de los platos fuertes de esta edición del TetaFest.Clara Ruiz

La cuarta edición del Festival TETA ha superado todas las expectativas y se ha consolidado como una cita ineludible para el feminismo y la cultura en Tarragona. Cerca de 6.000 personas han disfrutado este fin de semana de un programa vibrante y comprometido, que ha combinado grandes nombres de la escena musical con actividades gratuitas para todos los públicos.

Organizado por la consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ del Ayuntamiento de Tarragona y la promotora Abril Producciones, el Tetafest se ha convertido en mucho más que un festival: es un espacio de resistencia, celebración y visibilización de voces femeninas que rompen barreras.

Los conciertos del Auditorio del Camp de Mart han reunido casi a 3.000 asistentes, con las entradas agotadas horas antes para ver artistas como Rosario, Elena García i Roserona. Paralelamente, otras 3.000 personas han participado en las actividades gratuitas celebradas en los jardines del recinto, donde se han ofrecido espectáculos de música, magia y monólogos, además de una feria de entidades sociales y feministas.

La consejera Cecilia Mangini ha destacado el éxito de esta edición: «Desde el primer momento hemos apostado fuerte por el TETA, y este año se ha demostrado que es un acontecimiento más que consolidado, un referente dentro y fuera de Tarragona. Hemos dado un salto cualitativo con dos grandes cabezas de cartel, más actividades gratuitas y un fuerte vínculo con el tejido asociativo feminista de la ciudad».

La directora artística del festival, Mari Martínez, también ha agradecido el entusiasmo del público: «Este éxito es gracias a todas las personas que han participado. Su apoyo demuestra que la cultura feminista tiene un lugar central y necesario para construir una sociedad más justa e igualitaria».

El cartel de este año ha contado con figuras destacadas como Rosario, Zahara y Clara Peya, y ha apostado por la reflexión colectiva con un refuerzo de los espacios previos al festival, los Pre TETA, que han pasado de una a tres sesiones centradas en el empoderamiento y el pensamiento crítico.