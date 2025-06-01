Imagen de una proyección en una playa de una edición anteriorCedida

El cine al fresco vuelve a ser protagonista de las noches de verano en la demarcación con una nueva edición del Ciclo de Cine Libre en la Playa, que este año llevará proyecciones gratuitas a diferentes playas de Tarragona y Salou durante los meses de julio y agosto.

Tarragona

En Tarragona, las sesiones tendrán lugar a dos ubicaciones emblemáticas: la playa de la Mora y la playa de l'Arrabassada. En la Mora, se podrá disfrutar de tres proyecciones:

Lunes 7 de julio – Volveréis

Lunes 21 de julio – Flow

Lunes 4 de agosto – Un sol radiant

Con respecto a l'Arrabassada, las noches de cine serán:

Lunes 14 de julio – Siempre nos quedará mañana

nos Lunes 28 de julio – Salvatges

Salou

En Salou, las proyecciones se harán en dos de sus playas más populares. En la playa de Llevant, a la altura de la plaza de las Comunidades Autónomas, podrán ver:

Viernes 18 de julio – Un sol radiant

Viernes 25 de julio – Volveréis

En la playa de Ponent, a la altura del Club Náutico, la sesión tendrá lugar el:

Viernes 1 de agosto – Salvatges

Todas las proyecciones son de entrada libre y empezarán a la puesta de sol. El ciclo ofrece una selección de películas recientes del cine independiente con un fuerte componente social, con el objetivo de acercar el séptimo arte al gran público en un entorno natural y próximo.