Cultura
El Ciclo de Cine Libre vuelve este verano a la demarcación con proyecciones en Tarragona y Salou
Les proyecciones gratuitas vuelven este julio y agosto con sesiones de cine independiente en entornos privilegiados
El cine al fresco vuelve a ser protagonista de las noches de verano en la demarcación con una nueva edición del Ciclo de Cine Libre en la Playa, que este año llevará proyecciones gratuitas a diferentes playas de Tarragona y Salou durante los meses de julio y agosto.
Tarragona
En Tarragona, las sesiones tendrán lugar a dos ubicaciones emblemáticas: la playa de la Mora y la playa de l'Arrabassada. En la Mora, se podrá disfrutar de tres proyecciones:
- Lunes 7 de julio – Volveréis
- Lunes 21 de julio – Flow
- Lunes 4 de agosto – Un sol radiant
Con respecto a l'Arrabassada, las noches de cine serán:
- Lunes 14 de julio – Siempre nos quedará mañana
- Lunes 28 de julio – Salvatges
Salou
En Salou, las proyecciones se harán en dos de sus playas más populares. En la playa de Llevant, a la altura de la plaza de las Comunidades Autónomas, podrán ver:
- Viernes 18 de julio – Un sol radiant
- Viernes 25 de julio – Volveréis
En la playa de Ponent, a la altura del Club Náutico, la sesión tendrá lugar el:
- Viernes 1 de agosto – Salvatges
Todas las proyecciones son de entrada libre y empezarán a la puesta de sol. El ciclo ofrece una selección de películas recientes del cine independiente con un fuerte componente social, con el objetivo de acercar el séptimo arte al gran público en un entorno natural y próximo.