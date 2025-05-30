Diari Més

Educación

Las mejores imágenes del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP en el INS Pere Martell

Los mejores alumnos de FP de Cataluña compiten en el instituto tarraconense

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Diari Més
Publicado por
DIARI MÉS

Creado:

Actualizado:

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.Tjerk van der Meulen

Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.

tracking