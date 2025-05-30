Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.
Imagen del Catskills, el campeonato de Cataluña de FP celebrado en el Instituto Pere Martell de Tarragona.