Jómiv, el músico de barrio que le hace canciones a la vida

De la vida, los músicos hacen canciones. Es lo que le pasó a José Miguel Vázquez Rosillo, Jómiv, ahora hace un par de años. «Estaba saliendo de un problema de salud un poco complicado. Eso se juntó con la promesa que le había hecho a una compañera del oficio, Lynne Martin, de componer una canción para ella. Así que coincidió en que tenía material con mucho sentido, a causa de una situación personal, y una idea musical para ella. Y de aquí salió la canción Epílogo».

El tema forma parte del tercer trabajo del músico tarraconense, denominado también Epílogo (Rambla Discos), que se presentará la semana que viene. Este viernes, sin embargo, se podrá escuchar este último sencillo, una canción que habla sobre tocar fondo y sentirse perdido, pero también de la voluntad de seguir pedaleando. De la misma manera, el disco Epílogo, explica Jómiv, «expresa el final de un camino y el comienzo de otro», que se manifiesta con temas como Si tú quieres o Volar.

En Epílogo domina, sin embargo, aquel músico de barrio, que saca toda su esencia en temas como Vivir y soñar. «Soy de barrio, he crecido en Bonavista, pero ahora vivo en Campclar. La concentración de talento que hay aquí es conocida de hace mucho tiempo, y me siento muy orgulloso de representarlo justo en este momento», reivindica.

Este es el tercer trabajo de Jómiv, después de Un palmo, dos pies, tres codos (2014) y De la nada y la absurda dicotomía (2019). No obstante, admite el músico y compositor, los tres «tienen un mismo estilo muy ecléctico que cuesta definir». Así y todo, apunta Jómiv, «no puedo renunciar a mis orígenes, porque enseguida se me ve la matrícula: canciones de origen brasileño, mediterráneo, con rock'n roll, música negra... En definitiva, un compendio de estilos que me apasionan».

También explica que este trabajo, como ya hizo en el anterior disco, lo ha hecho «bajo la premisa del made yourself: con un home studio en casa, y componiendo, arreglando, produciendo y mezclando hasta que llega el momento de enviarlo a masterizar».

El próximo sábado 7 de junio Jómiv hará la primera presentación del trabajo en el Parc Félix Rodríguez de la Fuente de La Granja. Será a las 12.30 h, y además de tocar en directo firmará el nuevo disco, que ha ilustrado con una pintura del artista reusense, establecida en Cambrils, Queralt Osorio. Además, se podrá ver el videoclip de Epílogo, la canción que desde este mismo viernes ya se podrá escuchar en las plataformas de escucha musical.