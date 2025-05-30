La Diputación de Tarragona aprueba un nuevo plan económico y financiero para ajustarse a los límites fijados por el gobierno español

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Tarragona ha aprobado este viernes un plan económico y financiero que permitirá adaptar el límite del crecimiento del gasto del ente supramunicipal dentro del límite establecido por el gobierno español. Este límite en el 2024 fue de un 2,6% y en el 2025 el gasto está fijado en el 3,2%. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha considerado que «es una paradoja que una administración sin deuda ni déficit como el ente «se tenga que limitar». La puesta en marcha de este plan no afecta a los proyectos previstos al presupuesto y se limitará a congelar una parte del remanente del 2024, que ascendió hasta los 37,8 MEUR. Este mecanismo será vigente este año y en el 2026.

Por otra parte, y entre otros puntos del orden del día, el pleno también ha aprobado una propuesta de declaración presentada por Junts relativa a la construcción del almacén temporal en Vandellòs I. El grupo ha pedido a la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica que se reconsidere la definición de un único emplazamiento para los respectivos almacenes de residuos de las centrales de Vandellòs I y Vandellòs II. El argumento es la proximidad entre ellos y con el objetivo de minimizar la afectación al territorio y al municipio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La propuesta de declaración se ha aprobado con los apoyo de todos los grupos a excepción de Vox.