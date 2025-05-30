Corte ferroviario entre Tarragona y Salou-PortAventura el 8 de junio por obras de Adif

Viajeros cogiendo el autobús ofrecido en el servicio alternativo por las obras del R17 entre las estaciones de Tarragona y Salou-PortAventura.ACN

La circulación ferroviaria entre Tarragona y Salou-PortAventura quedará cortada desde las seis de la mañana del domingo 8 de junio hasta las seis de la mañana del lunes 9 de junio por unas obras que Adif hará para sustituir el enclave y la señalización en torno a la nueva estación salouense.

Los trabajos afectarán a las líneas R17 y RT2 y con el fin de minimizar los efectos Renfe ofrecerá más de 3.400 plazas en autobús durante aquella jornada. Serán 62 circulaciones que conectarán las dos estaciones en los dos sentidos. El horario de los buses estará coordinado con los horarios de salida de los trenes, excepto la última salida desde Salou-PortAventura, que será a las 21.50 horas para garantizar el transbordo al último tren de Tarragona hacia Barcelona.

Así, el 8 de junio la línea R17 que conecta Salou-PortAventura con la Estación de Francia iniciará y finalizará su recorrido ferroviario en Tarragona; y se complementará con el servicio alternativo por carretera entre Salou-PortAventura y Tarragona. La línea RT2 que une Salou-PortAventura y Tarragona se hará íntegramente por carretera.