El arzobispo de Tarragona denuncia una pintada en su sede contra el genocidio en Gaza

Imagen de las pintadas en la pared en la fachada de la casa de la Congregación de la Sangre.@LaSangTarragona

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Urbana por la aparición esta semana de una pintada en el palacio del Arzobispado en contra del genocidio en Palestina, afirma en EFE.

El grafiti consiste en la frase "Paremos el genocidio del pueblo palestino", y está en una de las paredes laterales del edificio.

Planellas, que reclama «un alto el fuego en la Franja de Gaza», lamenta que hayan realizado esta pintada «precisamente donde estamos rezando por la paz en el mundo y para que se ponga fin a este genocidio».

El palacio del arzobispado no es el único lugar de la parte alta de Tarragona donde han aparecido mensajes de este tipo, también a las iglesias de Sant Miquel del Pla y de Nazaret, sede de la congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

La Sang señala en un comunicado que se une «al llamamiento por la paz y, como han expresado el papa León XIV y el arzobispo de Tarragona, pedimos un alto el fuego inmediato a la Franja de Gaza».

«Al mismo tiempo, condenamos rotundamente las pintadas aparecidas a la fachada de la casa de La Sang. Dañar el patrimonio histórico y religioso de la ciudad no es ni puede ser nunca el camino para denunciar ninguna injusticia», concluye.