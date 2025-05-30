Unos 300 espectadores conectan con la cultura a través de un doble sesión inclusiva de cine en Tarragona

Un grupo de usuarios de residencias de personas mayores del Campo de Tarragona entran en una de las salas de cine de Tarragona donde se ha proyectado la película 'Wolfgang (extraordinario)'.ACN

Unos 300 espectadores de residencias de personas mayores y entidades sociales del Camp de Tarragona han participado este viernes en una doble sesión inclusiva de cine en Tarragona. Impulsada por Apropa Cultura, la iniciativa facilita el acceso al ocio cultural a personas en situación de vulnerabilidad.

«Desgraciadamente la cultura todavía está pensada por las tardes, noches y fines de semana, en los centros se los complica hacer estas salidas y Acerca Cultura abre las puertas de estos equipamientos de la forma más normalizada posible», ha señalado la mediadora Sara Medina.

A diferencia de una sesión convencional, la entrada en la sala se ha hecho de forma «relajada», mientras que la película se ha proyectado a un volumen menor del habitual y con más luz en el espacio.

'Wolfgang (extraordinario)' y 'Robot salvaje' han sido los dos filmes escogidos para la jornada 'Una mañana de película', una iniciativa de Acerca Cultura que ha llevado a unos 300 espectadores a las salas de cine de las Gavarras en Tarragona. Es la primera vez que el programa apuesta por una experiencia cinematográfica para personas en situación de vulnerabilidad. Divididos en dos grupos, los usuarios han podido disfrutar de una sesión inclusiva y donde se han tenido en cuenta las necesidades de los colectivos, especialmente de residencias de personas mayores y entidades sociales dedicados a personas con capacidades diversas.

La propuesta se ha celebrado este viernes por la mañana, en un horario menos habitual para el ocio cultural. Este es uno de los objetivos del programa, hacer accesible la cultura a todos los públicos. «Apropa Cultura hace que los usuarios tengan derecho a decidir sobre los derechos culturales y qué quieren hacer», ha apuntado a la ACN la mediadora Sara Medina. En el caso de la proyección de 'Wolfgang (extraordinario)', la entrada en la sala de cine se ha hecho de forma «relajada» para facilitar las transferencias de trece sillas de ruedas y la llegada de los espectadores con movilidad reducida. A diferencia de otras proyecciones convencionales, en esta ocasión también se ha optado por bajar ligeramente el volumen del filme y mantener encendidos parte de las luces de la sala, así como la puerta abierta durante toda la sesión.

Una propuesta bien recibida por el público

La elección de este filme también se ha hecho de forma coordinada con las entidades involucradas, que han considerado adecuada la trama. La propuesta ha convencido a usuarios como Francisca Pla, de la residencia Huertos de Miró de Reus. «Encuentro que tienen mucho valor para acompañarnos a tantísima gente que no podemos movernos mucho, tienen mucho mérito», ha celebrado. A pesar de estar acostumbrada a ver películas en el centro donde vive, Pla ha reconocido que la de hoy ha sido una experiencia. «Me ha gustado mucho, la película un poco sentimental, pero bien. Estoy muy contenta, tengo mucha hambre porque pasa la hora de comer... otro día ya repetiremos, hoy ya descansamos», ha afirmado a la ACN al salir de la sala.

Actualmente, en el Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro hay 31 programadores adheridos al programa, que se alarga durante todo el año con diferentes propuestas culturales que se adaptan a todos los públicos de unas 300 entidades sociales al conjunto de la demarcación.