Vandalizan el nuevo local de VOX en Tarragona horas antes de su inauguración

Imagen de las pintadas en la nueva sede de VOX en la calle Pere Martell de Tarragona.Jordi Sanvisens

Esta mañana, el nuevo local de VOX situado en la calle Pere Martell de Tarragona ha sido objeto de un acto vandálico, pocas horas antes de su inauguración oficial prevista por esta tarde. La reja y las paredes del local han aparecido cubiertas con pintadas amenazadoras, hecho que ha obligado a intervenir una empresa de limpieza especializada, que ha utilizado agua a presión para eliminar los grafitis.

Además, la cerradura de la reja metálica ha estado inutilizada con cola o silicona, motivo por el cual se ha requerido la presencia de un cerrajero para poder acceder al interior del local.