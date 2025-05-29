Restricciones al tráfico en Tarragona a causa de unas obras en la Avenida Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras en la Avenida de Cataluña de Tarragona que empezaron ayer el miércoles afectarán al tránsito rodado durante un mes aproximadamente. Esta actuación consiste en la construcción de un paso de peatones elevado ante los números 47 y 49, la retirada del lomo de asno que hay en la calzada, el arreglo de imbornales y también de la parte de la acera más próxima a este paso de peatones elevado.

Con el fin de ejecutar estas obras, se ha cortado el tráfico en la Avenida de Cataluña desde el cruce con la Avenida Marquès de Montoliu hasta la rotonda dels Quatre Garrofers, solo en dirección a la Avenida de Andorra. El tráfico sí que está abierto en el sentido contrario, en dirección al Portal del Roser. Durante el día de hoy se ha reforzado la señalización para alertar a los conductores de estos cambios en la circulación.

Así pues, se anulan las paradas de autobuses en Claret y Montoliu y como paradas alternativas hay Pl. Imperial Tàrraco y Quatre Garrofers. Las líneas 22 y 55 sólo tienen afectación en el recorrido, pero no en la anulación de paradas.