Piden 18 años de prisión para el acusado de intentar matar su pareja en Tarragona en 2023

El abogado y el hombre acusado de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa en Tarragona al inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha juzgado este jueves al hombre acusado de intentar matar su pareja la noche del 13 al 14 de mayo de 2023 en el barrio de Sant Ramon de Tarragona. El investigado apuñaló varias veces a la víctima en zonas vitales, como el cuello y el abdomen, y también hirió a la mujer en las manos cuando intentaba defenderse en el forcejeo. Fiscalia pide 7 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, petición que la acusación particular eleva a 18 años. La defensa solicita una pena máxima de 4 años por un delito de lesiones o de homicidio en grado de tentativa. La víctima y el procesado declararon el día del gran apagón. El juicio se ha reanudado hoy con las declaraciones de testigos y peritos.

En el turno de última palabra, el acusado ha pedido disculpas a la víctima y a sus familiares, así como a su familia. «Hasta el día de los hechos, nunca he tenido una relación violenta en el ámbito de la pareja ni de amistades, cuando me di cuenta de lo que había pasado, fue un choque importante», ha asegurado.

También ha explicado que le cayeron las gafas cuando agredió a su pareja y que se marchó del lugar de los hechos para dirigirse a casa de sus padres para pedirlos ayuda para ella y para explicar lo que había pasado.