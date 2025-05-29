El desprendimiento de una cornisa en un edificio de la Avenida Ramon y Cajal de Tarragona obliga a revisar la estructura

Anoche, a las 00.23 h, los Bomberos de la Generalitat recibieron un aviso de emergencia a causa del desprendimiento de una parte de la fachada de un edificio situado en el cruce de las avenidas Ramon y Cajal y Prat de la Riba, en Tarragona.

La Guardia Urbana, que alertó de la situación, informó de la caída de una cornisa situada entre el cuarto y quinto piso del inmueble. Rápidamente, los Bomberos desplazaron una dotación con autoescalera al lugar de los hechos, donde confirmaron que se había desprendido una parte desde el cuarto piso.

Ante la situación, los Bomberos hicieron una valoración inicial y captaron imágenes específicas de la zona afectada. Estas imágenes fueron enviadas al Grupo de Estructuras Colapsadas, que hizo una revisión detallada del edificio. Según este equipo especializado, hace falta revisar el estado de las vigas, apuntalar el edificio y retirar la parte del vector afectado para evitar nuevos desprendimientos. También han pedido a los vecinos extremar la precaución y evitar salir a los balcones.

Los técnicos municipales han sido requeridos para elaborar un informe exhaustivo sobre el estado del edificio, y el Ayuntamiento ya ha sido informado. De momento, se ha balizado la zona afectada para garantizar la seguridad de los peatones y vehículos.

No se han reportado heridos.

Imagen del edificio afectado.Diari Més

Imagen de la calle balizada.Diari Més