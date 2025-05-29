A la conquista del Liverpool de los Beatles

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La madrugada de este mismo jueves Los Glosters han aterrizado en Liverpool para actuar en The Cavern, el mítico local donde los Beatles dieron los primeros pasos. La banda tarraconense actuará en el marco del International Pop Overthrow, un festival de música que reúne durante varios días bandas de todo el mundo.

Esta es la tercera vez que Los Glosters, banda tarraconense formada en 1997, tocará en este escenario cargado de leyenda. «Cuando nos llaman, siempre decimos que sí. Primero, porque tocar en el extranjero siempre nos gusta mucho. Y, después, porque es un lugar mítico», admite Evan Dedes. El batería de Los Glosters explica que todas las actuaciones tienen una duración de media hora y que ellos aprovecharán este tiempo para presentar las canciones de su último disco de estudio, Cuatro (Clifford Records).

«Como lo tenemos que concentrar en treinta minutos, iremos con toda la artillería», avisa Evan. Los Glosters harán una doble actuación, porque el festival se despliega en dos espacios que se encuentran uno delante del otro. Por una parte, este jueves tocarán en The Cavern Pub, y mañana viernes subirán al escenario de The Cavern Club.

«Para entendernos, serían espacios asimilables al Cau y a la Sala Zero de Tarragona», explica el batería. Su repertorio incluirá las cuatro canciones de su último disco: Los ciclones, Las noches del Stone, Recuerdos de ayer y El primero en morir, una adaptación del First of the gang to die, de Morrissey.

«Aunque esta será la tercera vez que tocaremos en The Cavern, no tenemos ningún ritual ni tradición», admite Evan. «Nos haremos una foto en los camerinos y, cuando se acabe, iremos a tomar unas birras», bromea. Evan explica que «allí, cuando la gente termina de trabajar, se va al pub a hacer unas birras, y por eso es un lugar donde se escucha mucha música en directo».

Los Glosters arrancó hace cerca de cuatro décadas a partir de la disolución de un grupo anterior, los PiRATS. Después de varios conciertos y colaboraciones, en 1998 publicaron su primer Ep (Uh la la) y en el 2002 su primer trabajo homónimo con Animal Records.