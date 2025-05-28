Los arquitectos reivindican la piedra seca

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En noviembre de 2018 la UNESCO reconoció la técnica de la piedra seca como Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta técnica consiste en levantar construcciones con piedras del entorno inmediato sin ningún material de cohesión, como el barro o la argamasa, procurando encontrar el punto de equilibrio con el auxilio de pequeñas cuñas del mismo tipo de piedra.

Se practica desde la prehistoria, y en territorio catalán se han inventariado más 19.000 elementos que responden a estas características: márgenes, bases, escaleras, estructuras de caza, aldeas, pozos de hielo u hornos de cal entre otros. Aunque estas construcciones y las técnicas asociadas tienen una larga historia, son consideradas todavía vigentes, dada su durabilidad y sostenibilidad.

Además, por sus características, la arquitectura de piedra seca contribuye a preservar la calidad de los soles, a favorecer la biodiversidad y a retener el agua. Al fin y al cabo está perfectamente explicado, expuesto y fotografiado en la exposición Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya, que se inauguró este martes en la sede de la demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña.

La muestra es una producción de la Asociación por la Piedra Seca y la Arquitectura Tradicional (APSAT) y el Departamento de Cultura de la Generalitat, y desgrana desde las bases y las técnicas de estas construcciones hasta las rutas de la piedra seca que están señalizadas por toda Cataluña.

También dedica un extenso apartado a las barracas o cabañas, recordando sus usos así como las técnicas constructivas y los accesorios de estas construcciones, como las cavidades practicadas en el suelo para depositar el porrón o el botijo y mantenerlos en frío. Igualmente hace un recorrido geográfico, mostrando algunas de las construcciones más singulares del país, haciendo parada en el Camp de Tarragona, Conca de Barberà y Priorat; en el Penedès histórico y en las Terres de l'Ebre.