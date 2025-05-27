El proyecto de humanización de la antigua N-340 en su paso por Tarragona tendrá un coste de más de 10 MEUR

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto para la humanización de la antigua N-340 en su paso por la ciudad de Tarragona. La actuación tendrá un presupuesto de más de 10 millones de euros, de los cuales más de 9 millones se destinarán a las obras mientras que el resto serán por la asistencia técnica para el control de estos trabajos. El Ministerio prevé licitar las obras este verano para que estas arranquen en el 2026. En la primera fase se construirá un carril para bicicletas y peatones desde la Vía Augusta hasta la Mora, también se ampliará el puente del Francolí y se instalarán las pantallas acústicas a ambos lados del A-7, entre los puntos kilométricos del acceso de la Avenida Catalunya en el cementerio.

La intervención forma parte del acuerdo con el Ayuntamiento de Tarragona para el traspaso de las carreteras que son de titularidad estatal. La subdelegada del gobierno español en Tarragona, Elisabet Romero, ha valorado muy positivamente este «paso tan importante» que permite avanzar en una «obra primordial» para la movilidad sostenible de la ciudad.