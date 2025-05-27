Judit Gómez: «Tengo la esperanza de que el tribunal diga que se tiene que reiniciar la licitación de la basura»

La portavoz del grupo municipal de Vox, Judit Gómez, en la nueva sede del partido en Tarragona.Tjerk van der Meulen

¿Qué nota le pone a los dos primeros años de mandato de Rubén Viñuales (PSC)?

«Un suspenso. Sólo ha sacado matrícula de honor en la falta de vergüenza a la hora de mentir a los tarraconenses, como cuando dijo que el ayuntamiento estaba en quiebra. Este mandato ha estado marcado por los procesos judiciales, como hemos visto con el contrato de la basura. También por las imposiciones ideológicas, la degradación de la ciudad y la inseguridad. Lo que sabe hacer bien este gobierno es destruir. Los socialistas destruyen pantanos, presas, cruces y mamotretos, pero de construir no saben».

Desde un primer momento, el gobierno ha rechazado cualquier contacto con Vox.

«No nos preocupa. Hemos dicho a nivel local y nacional que tenemos una línea roja que es el PSC. No pactaremos con ellos, así como ellos dicen que no lo harán con nosotros, pero después pactan con separatistas, comunistas y tránsfugas. Y claro, Viñuales es el primer tránsfuga, así que entre ellos se entienden».

Esta situación no les ha permitido tener voz en temas clave como los presupuestos.

«Lo único que se me decepciona es la prepotencia y soberbia de este alcalde. A nosotros nos ha votado un 11% de los electores, más de 5.000 personas.

¿Cómo afectó la salida de Javier Gómez y Jaime Duque del grupo municipal?

«Para mí, fue un alivio. Lo único que hacían era frenar la actividad del grupo municipal. No fue una sorpresa porque, desde el primer minuto, estaban claras sus pretensiones. No querían defender los principios del partido ni los intereses de los ciudadanos, sino sus propios intereses. En la negociación de los primeros presupuestos tuvimos un conflicto para que no votaran a favor. Nuestros votantes pueden estar tranquilos porque ahora están mejor representados que antes».

Ellos denunciaban que sufrían una presión constante desde la dirección nacional de Vox. ¿Eso es cierto?

«No hay ninguna presión. En todo caso, la presión la recibí yo por parte de ellos, que me ninguneaban y no me dejaban ejercer mis funciones en el ayuntamiento. Me ponían trabas continuamente. Todas las intervenciones y mociones salen de Tarragona. Es imposible que todo lo que se dice en todos los ayuntamientos pase por el filtro de Madrid».

¿Qué opina sobre el papel que están jugando los dos exconsejeros de Vox?

«Son la muleta de Viñuales, que se está aprovechando de ellos. Antes decían estar totalmente en contra de la Zona de Bajas Emisiones y, al final, han sido decisivos para sacarla adelante».

¿Le preocupa la trama judicial en la que está inmerso el contrato de la basura?

«Tengo la esperanza de que el Tribunal Catalán de Contratos dé carpetazo y diga que se tiene que reiniciar el proceso de licitación. Creo que será la mejor solución para todos, ya que todas las empresas incumplían, de alguna forma, los requisitos. Si no es así, creo que sufriremos mucho con la limpieza».

¿Qué espera del nuevo POUM?

«Que no tenga una fuerte carga de imposición ideológica, como pasa con las ciudades los 15 minutos o la Anella Verda. Hace falta fomentar la colaboración publicoprivada y permitir a la gente que viva donde quiera».