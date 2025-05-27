Una furgoneta cargada de patatas sufre un aparatoso accidente en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Una furgoneta cargada de patatas ha sufrido un aparatoso accidente este martes por la tarde en Tarragona. El suceso se ha producido sobre las 17 horas, cuando el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la vía, chocando contra el guardarraíl de la N-340.

Hasta el lugar de los hechos, a la altura del Camping Caledonia, que está situado en Tamarit, se han desplazado dos patrullas de la Policía Local de Altafulla. El accidente no ha provocado afectaciones en el tráfico y ninguna persona ha resultado herida.