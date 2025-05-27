ERC cree que la marcha de Elvira Vidal de Junts dificulta la gobernabilidad en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Roig, ha afirmado este lunes que la salida de Elvira Vidal de Junts dificulta la gobernabilidad del PSC en el consistorio. Roig ha afirmado que a partir de ahora «el gobierno socialista lo tiene más complicado a la hora de buscar mayorías» y que «el tablero de juego se hace más complejo».

Fuentes del PSC han apuntado en la ACN que a pesar de los cambios al plenario la estrategia seguirá siendo llegar a acuerdos con todas las formaciones, excepto Vox, y que tan sólo «se ampliará la ronda de contactos» -ahora también con Vidal- para encontrar los apoyos necesarios. Desde Junts han explicado que los próximos días decidirán si piden que Vidal, más allá de ser no adscrita, también sea etiquetada como tránsfuga.

Roig ha evitado valorar los motivos de la salida de Junts de la consejera Elvira Vidal pero ha remarcado que «ahora coge una relevancia que seguramente antes no tenía porque se convierte en una pieza clave para una posible mayoría». La portavoz republicana ha puesto como ejemplo algunas votaciones sobre el nuevo contrato de la recogida de basura, que han prosperado con los nueve votos del PSC, los hasta ahora tres Junts y los dos no adscritos procedentes de Vox. Ahora, con Junts con dos representantes y tres no adscritos los equilibrios podrían variar, ya que hacen falta catorce votos para tener la mayoría absoluta del plenario. «Es trabajo del gobierno encontrar las mayorías para aprobar las cosas», ha reiterado Roig.

Por su parte, desde el PSC han indicado que, en el fondo, no cambia nada, ya que tendrán que seguir tejiendo alianzas con diferentes fuerzas y han puesto en valor que para cuestiones importantes han obtenido mayorías amplias, como con presupuestos o recientemente la ordenanza de terrazas. Finalmente, desde Junts han indicado que han reclamado a Vidal que devuelva el acta de consejera y que estudiarán si piden que se la considere tránsfuga. Una decisión que no tomarán, a priori, hasta la semana que viene.

Fortí Sant Jordi

Desde de ERC han reclamado este lunes que el gobierno municipal abra definitivamente y de manera continuada el fortín Sant Jordi. Se trata de un baluarte del construido en 1705 en el marco de la Guerra de Sucesión catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) que recibió una inyección de unos 250.000 euros la pasada legislatura -con ERC en el gobierno municipal- para acondicionarlo, ya que se encontraba en estado de degradación. Sin embargo, no ha sido hasta este sábado que se ha abierto por primera vez al público. Fue en el marco de la representación 'Anoxia, Naumàquia Coral', una ópera contemporánea programada por Mèdol Centre d'Arts Contemporànies.

Roig ha valorado positivamente la experiencia de poder hacer espectáculos en este espacio y ha afirmado que se demuestra que es un lugar válido por estos acontecimientos. Sin embargo, ha criticado que desde el PSC «no se haya hecho ningún mantenimiento» desde mediados del 2023 y ha denunciado que «a corre prisa» se hizo un poco de limpieza pero que no se llegaron a sacar una veintena de bolsas de basura, que quedaron arrinconadas a la vista de todo el mundo dentro del fortín. También ha dicho que durante la representación no se encendieron las luces cuando se empezó a hacer oscuro. «Se ha arreglado deprisa y mal para acoger esta actividad; se ha abierto a desgana», ha subrayado.