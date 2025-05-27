Los carteristas y el método del abrazo, los tipos de hurto más comunes en Tarragona

La Rambla Nova es una de las localizaciones clave del dispositivo de detección de carteristas de la GUT.Cedida

Los carteristas y el método del abrazo son los tipos de hurto más comunes en la ciudad de Tarragona. Según ha podido saber Diari Més, estas son las dos metodologías detectadas actualmente en el municipio por la Guardia Urbana. El hurto más habitual, explican desde el cuerpo, son los carteristas.

Se trata de ladrones que aprovechan momentos de distracción de las víctimas para acercarse y hurtar sus pertenencias. Por el otro lado, el método del abrazo, tal como indica su nombre, consiste en distraer a personas, a menudo mayores o vulnerables, haciendo ver que las conocen para aprovechar el contacto y sustraer objetos de valores.

Un ejemplo reciente de este tipo de delito tuvo lugar el pasado miércoles en la Avenida Ramón y Cajal. En este caso la víctima era una señora de 82 años, a la que se le habría acercado una mujer que, haciéndose pasar por la hija de una conocida, le habría sustraído una pulsera de oro. Según relataba la familia en las redes sociales, la autora habría aprovechado la confianza de la anciana para hacerle tocamientos y habría salido corriendo después del robo.

Además, según ha podido saber este medio, hechos similares se habrían repetido en al menos dos ocasiones durante la última semana, aunque en este caso no se habría llegado a producir ningún hurto. Uno de los intentos habría tenido lugar el viernes en la calle de Gasòmetre, donde una mujer se habría acercado a una pareja de edad avanzada con un mensaje similar y una actitud sospechosa. La otra tentativa habría ocurrido en la plaza Verdaguer.

Otros tipos de hurtos detectados en la ciudad por la Guardia Urbana son el método de la mancha y el del romero. El primero, explican, se da cuando los autores manchan a las víctimas y se ofrecen a limpiarle, aprovechando el momento para sustraer los objetos que puedan.

El segundo lo realizan personas que venden romero, claveles, u otros tipos de flores, aprovechando la proximidad, de nuevo, para sustraer pertenencias. Así y todo, aseguran fuentes policiales, actualmente no se tiene constancia de ningún caso relacionado con estas dos metodologías. Además, indican, se registran «muy pocos» casos de las dos primeras técnicas.

Dispositivo en marcha

Coincidiendo con el inicio de la campaña de cruceros, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad y de detección de carteristas. La Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani, el Passeig de les Palmeres o el Parc de les Granotas son algunas de las localizaciones claves de este, aunque también se supervisan la estación de tren y la de autobuses.

El año pasado la campaña cerró con 3 detenciones por hurto menos grave y 9 denuncias por hurto leve entre otros, así como una orden de alejamiento para dos ladronas que ya no pueden subir a los buses de la EMT, donde hurtaban de forma recurrente.