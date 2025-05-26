Un policía portuario salva a un hombre que se estaba ahogando entre las rocas en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un agente de la Policía Portuaria de Tarragona ha rescatado este lunes por la tarde a un hombre de 36 años que se estaba ahogando en la playa del Miracle, en la zona de rocas del Fortí de la Reina, tal y como ha avanzado el Diari de Tarragona. El policía ha visto a la víctima en dificultades dentro del agua y se ha lanzado al mar para asistirlo, ayudándole a mantenerse a flote mientras llegaban los servicios de emergencia.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15:45 horas, cuando el agente, que patrullaba por la zona, ha detectado a una persona que se estaba ahogando. Así pues, el policía se ha lanzado al mar y ha logrado asistir al bañista, que iba completamente vestido y mostraba claros signos de agotamiento. El agente ha conseguido que el hombre se aferrara a las rocas mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Poco después, se ha activado un amplio dispositivo de rescate en el que han participado tres dotaciones del grupo subacuático de los Bombers de la Generalitat y una embarcación de Salvamento Marítimo. Uno de los rescatadores se ha lanzado al agua desde la lancha y ha ayudado al hombre a subir a bordo, desde donde ha sido trasladado al Port Esportiu.

Una vez en tierra, el hombre ha sido atendido por una unidad del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha confirmado que sufría una hipotermia severa y había perdido el conocimiento. Posteriormente ha sido evacuado al Hospital Joan XXIII.

El agente que ha participado en el rescate también ha tenido que ser atendido por los sanitarios. Aunque ha logrado regresar por su propio pie a través de las rocas, presentaba síntomas de hipotermia y ha sido trasladado al Hospital de Santa Tecla para recibir atención médica.