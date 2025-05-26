Excarcelan a una persona herida después de una colisión entre un coche y un camión en la C-14 en Alcover

Esta mañana, a las 07.41 h, se ha producido un accidente de tráfico en la carretera C-14 al punto kilométrico 21, en dirección a Reus, dentro del término municipal de Alcover. La colisión ha implicado un coche y un camión, y ha dejado a una persona atrapada en el interior del turismo.

Los Bomberos de la Generalitat han activado cuatro dotaciones para atender el siniestro. Les maniobras de rescate se han centrado en la excarcelación de la víctima, que ha sido liberada a través del maletero del vehículo, vista la dificultad de acceso por las otras partes del coche.

Una vez rescatada, la persona herida ha sido puesta en manos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que la ha trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.