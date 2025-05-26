La ciudadanía escogerá la temática del próximo festival Tarraco Viva

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudadanía tarraconense será la encargada de escoger la temática de la próxima edición de Tarraco Viva. Así lo anunció ayer, durante el acto de clausura, el director del acontecimiento, Magí Seritjol.

«El pueblo decidirá la temática de la próxima edición», expresó Seritjol en el Refugio 1 del Muelle de Costa justo antes de recibir una gran ovación por parte del público asistente, que valoró la tarea de Seritjol durante 27 años al frente del festival.

El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, puso en valor la tarea de Seritjol y calificó de «único en todo el mundo» el festival tarraconense. «Es un festival único a nivel mundial que quiere ser ilustrativo, a fin de que todo el mundo pueda entender la historia. Los que saben, y los que no saben tanto», expresó Viñuales.

También destacó que se trataba de una edición «especial» por el hecho de coincidir con el 25.º aniversario de Tarragona como Patrimonio Mundial.

El alcalde aprovechó para animar a todo el mundo a visitar la ciudad. «Invito a todo el mundo a visitar Tarragona durante todo el año. Nuestro patrimonio está abierto al mundo cada día», subrayó. Además, también destacó los paralelismos entre la sociedad romana y el actual. «Compartimos motivos de discusión y de estima», dijo.