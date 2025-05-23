El tarraconense Adrià Roca brilla con luz propia con "Let's Shine", su nuevo single

El artista tarraconense Adrià Roca vuelve con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de Let's Shine, un tema cargado de energía, sensualidad y actitud, que combina con habilidad los sonidos urbanos con melodías pop, consolidando así su estilo propio e inconfundible.

Con sólo 23 años, Roca da un paso decidido en su trayectoria artística con esta nueva propuesta, que se erige como un auténtico himno de poder y seducción. Let's Shine relata el reencuentro con alguien del pasado en una discoteca, donde la tensión, las miradas y la atracción se convierten en una batalla de egos. “Yo siempre gano, estás a mis pies”, canta con determinación, mientras el baile se transforma en el arma definitiva.

Nacido artísticamente entre Tarragona y Barcelona, Adrià Roca se inició en las danzas urbanas con sólo 7 años, y empezó a cantar a los 15. Desde entonces, ha ido definiendo un estilo propio que se mantiene fiel en sus raíces pero que no tiene miedo de experimentar. De hecho, en sus futuros proyectos, ya adelanta que incorporará elementos del techno.