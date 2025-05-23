Un agente de la GUT fuera de servicio socorre a una ciudadana con una emergencia médica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un agente de la Guardia Urbana de Tarragona fuera de servicio socorrió el lunes pasado, hacia las 9.30h, a una ciudadana de 41 años que circulaba con su coche por la avenida de Estanislau Figueres. Cuando pasaba junto al cruce con la calle Pin i Soler, la mujer empezó a tocar el claxon del vehículo de forma reiterada y pedir ayuda. La ciudadana mostraba síntomas evidentes que tenía alguna emergencia médica.

El agente, que en aquel momento se encontraba cerca de la zona, se acercó rápidamente hacia el vehículo, abrió la puerta y frenó el coche para evitar un accidente de tráfico. Después, con muchas dificultades, la mujer le transmitió que no podía hablar y que se le había paralizado medio cuerpo de golpe. El agente la colocó en una posición de seguridad y llamó a la Sala de Coordinación y Atención Ciudadana (SCAC) de la Guardia Urbana para que enviaran una ambulancia con urgencia y también alguna patrulla de apoyo.

Enseguida llegaron varias patrullas que cortaron el tráfico en la avenida y también una ambulancia. Después de una primera atención médica, los técnicos sanitarios la trasladaron al Hospital de Santa Tecla.

Mientras tanto, el agente fuera de servicio que conocía a la persona que estaba siendo atendida, pudo llamar a la pareja de la mujer para explicarle los hechos y que cuando pudiera se hiciera cargo del vehículo.

Horas más tarde, la mujer, que se encontraba recuperándose favorablemente de esta emergencia médica en el hospital, agradeció al agente fuera de servicio su atención y rapidez y al mismo tiempo lo hizo extensivo al cuerpo de la Guardia Urbana.