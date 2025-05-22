Tarragona reanuda los trabajos de limpieza de las franjas contra incendios forestales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona reanuda los trabajos para la creación y mantenimiento de franjas de protección y prevención de incendios forestales, se enmarcan en la planificación de actuaciones definida en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de Tarragona. Este año se actuará en las zonas de la ermita de la Salut, Coves del Llorito, CIFO – Centro de Innovación y Formación Ocupacional, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol y Cala Romana

Los trabajos cubrirán unas 23 hectáreas. Como ya es habitual, los trabajos forestales consisten en la reducción de la densidad del arbolado (pino carrasco) y de la distancia entre copas, la desbrozada, la retirada de troncos, la trituración y desbroce de los restos de poda.