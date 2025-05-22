Junts se rompe en Tarragona

Junts per Catalunya se rompe en el Ayuntamiento de Tarragona. La consejera Elvira Vidal ha abandonado el grupo municipal de JxCat por «desavenencias» con su portavoz, Jordi Sendra. Este jueves por la mañana, la edil ha comunicado su decisión al alcalde, Rubén Viñuales, y también le ha expresado su voluntad seguir «trabajando por la ciudad» como concejala no adscrita. Su salida de la formación soberanista se ha producido diez días después de que los juntaires anunciaran que no entraban al gobierno del PSC.

Lo hicieron en una rueda de prensa donde estaban presentes todos los consejeros de Junts -Sendra y Pep Manresa-, a excepción de Vidal. «No se me informó», ha asegurado la edil, quien ha criticado que no la hicieron partícipe de las negociaciones con los socialistas. En este sentido, ha señalado sus desavenencias con el resto de compañeros de grupo en las maneras de trabajar.

Además, durante estos casi dos años de mandato se ha sentido «poco valorada» y critica que ha sido «apartada» de las decisiones del partido, como la de quedarse finalmente en la oposición. Después de meditarlo durante meses, se ha acabado marchando de la formación juntaire.

Al mediodía, la consejera ha informado sobre su salida a Jordi Sendra, quien ha reprochado a Vidal su «cuestionamiento» de la decisión de no pactar con el PSC así como del liderazgo del grupo municipal. Al contrario de lo que ha explicado la nueva concejala no adscrita, el líder de Junts per Catalunya en Tarragona ha asegurado que «ella sabía que hacíamos una rueda de prensa para anunciar que no entrábamos en el gobierno y, el día antes, me dijo por WhatsApp que no estaba de acuerdo y que no vendría».

En las últimas elecciones municipales del 2023, unos comicios donde Elvira Vidal formaba parte de la candidatura juntaire como independiente y ocupaba el número ‘2’. La expresidenta de la Asociación de Vecinos de Solimar es consejera del Ayuntamiento de Tarragona desde el 2019, cuando entró en el consistorio de la mano de Junts per Tarragona. En el año 2021, con la entrada de los convergentes y la CUP en el gobierno de Pau Ricomà (ERC), asumió la cartera de Contratación, Capacidades Diversas y Parques y Jardines.

Esta es la segunda salida que se produce en el grupo municipal de Junts per Catalunya en pocos días. La semana pasada, se marchó la asesora del grupo, quien ha asegurado que «no está relacionado con la marcha de Vidal», sino con sus retos profesionales; y se ha dado cuenta de que «la política no es mi mundo».

Tres no adscritos

El plenario municipal pasará a tener tres consejeros no adscritos con Vidal. La edil se sumará a Javier Gómez y Jaime Duque, que abandonaron el grupo municipal de Vox ahora hace un año. La aritmética se complica todavía más para el gobierno a la hora de buscar mayorías, ya que Junts, uno de sus principales aliados, ha perdido a un concejal y ahora tiene dos, los mismos que ECP y uno más que Vox, el partido con menos representación. Por lo tanto, el papel que juegue Vidal hasta el final del mandato será clave.