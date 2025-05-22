Roban una pulsera de oro a una anciana en Tarragona a plena luz del día

Imagen de los pendientes que van a juego con la pulsera de oro robada en Tarragona a una anciana.Facebook

Una mujer de 82 años ha sido víctima este miércoles de un robo a plena luz del día en Tarragona. A través de las redes sociales han explicado que el hurto se habría producido en la avenida Ramón i Cajal.

Según explican, una mujer morena con el pelo recogido, que vestía tejanos y una camiseta blanca, se habría hecho pasar por la hija de una antigua conocida de la señora y le habría robado una pulsera de oro. La autora habría aprovechado la confianza de la anciana para hacerle tocamientos preguntándole si le hacían daño las piernas.

Después del robo, la autora habría salido corriendo mientras otra mujer, cómplice de la ladrona, entretenía a la anciana diciéndole que lo había visto y que la delincuente se había marchado con un coche que pasaba por allí.

Ante este hecho, la familia de la mujer pide la colaboración ciudadana por si alguien tiene algún tipo de información, vio el robo o si encuentra la joya. Ofrecen recompensa.

La pulsera robada, que tiene mucho valor sentimental, está formada por 18-20 cuadrados de 1x1 cm con un símbolo que parece un árbol en relieve. La familia ha compartido una fotografía de unos pendientes que van a juego de la pulsera, por si alguien se la encontrara.