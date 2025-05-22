Mèdol transformará el Fortí de Sant Jordi en escenario de una ópera contemporánea

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El patio del Fortí de Sant Jordi, baluarte costero del siglo XVIII declarado Bien Cultural de Interés Nacional, acogerá este sábado 24 de mayo a las 21 h una propuesta de ópera contemporánea: Anòxia, naumàquia coral, del artista Fito Conesa.

La actividad se enmarca en la programación del Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona, Mèdol, que vuelve una vez más a activar espacios no normativos de la ciudad como escenarios de expresión artística.

Concebida como un canto simbólico a la crisis climática del Mediterráneo, Anòxia, naumàquia coral es una ópera en que interactúan diferentes voces y un componente electrónico. Se trata de una adaptación de unos 25 minutos de duración de la obra que ganó el Premio de Videocreación de la Red y Loop 2023, y que en este formato sólo musical cuenta con la interpretación de la mezzosoprano Claudia Schneider y un coro a tres voces formado por Erika Michi, Enrikson y Siddarth Singh. Fito Conesa, en el teclado, conduce la interpretación.

La Anoxia se produce cuando falta oxígeno respirable a las células, los tejidos o un sistema biológico determinado, como pueden ser los acuáticos. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha alertado de que el Mediterráneo es una de las regiones a más afectadas por el cambio climático, con impacto directo sobre la oxigenación del agua. Zonas como el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o la laguna de Venecia han sufrido episodios de anoxia o hipoxia estacional causados por exceso de nutrientes de la agricultura, combinados con el aumento de la temperatura y la baja renovación del agua. A partir de esta idea, Fito Conesa ha construido una obra poética y ceremonial que apela a la emergencia y a la responsabilidad respecto del medio ambiente.

El objetivo de Mèdol con esta propuesta es que el público tome conciencia de la problemática de una manera simbólica y emocional con el Fortí de Sant Jordi como escenario, delante del mar, convertido en un espacio de resonancia y significado.

El acceso del público es gratuito previa reserva y las invitaciones se pueden conseguir rellenando el siguiente formulario: https://medol.cat/activitats/fitoconesa-anoxia-naumaquia/.